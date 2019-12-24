台北市長柯文哲就職將滿5周年，北市研考會公布12月施政滿意度民調結果，有5成5受訪者滿意柯文哲施政表現，3成5不滿意，滿意度較前次9月調查增加4個百分點。此外，各項施政其中環保工作、交通、治安、聯合醫院、文化活動、社會福利工作等滿意度皆在5成以上，交通、治安、文化活動、環保更創下柯文哲任內新高。

研考會最新民調結果顯示，5成5受訪者滿意柯文哲施政表現，3成5表示不滿意，1成表示沒意見或不知道，滿意度較9月調查增加4個百分點，4成7受訪者對市府各局處首長施政感到滿意，2成4表示不滿意，另2成8表示沒意見或不知道。

研考會主委余家哲強調，主要發現柯文哲施政滿意度回升4個百分點，受到外界事件波動影響已降低，另交通、治安、文化活動、環保滿意度攀升至5年新高，創下柯文哲任內新高，多數受訪者滿意市府施政表現。

他進一步指出，檢視各項施政，環保工作、治安、聯合醫院、文化活動、交通、社會福利工作等項目滿意度皆在5成以上；公共工程建設及中小學教育滿意度雖未達5成，仍高於不滿意度，滿意度分別為4成6、3成9。

研考會家戶電話調查，自12月16日至18日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1103人，852人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.95個百分點以內，調查方式以北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。

此外，針對柯文哲上任以來滿意度部分，2015年上任滿周年時滿意度為6成9，隔年因重陽敬老金政策使民調降至4成9，2017年滿意度回到5成8，2018年為5成9，今年滿意度5成5，相較起來略微下降。

(中時 )