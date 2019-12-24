2019羽球年終總決賽精彩好球，由印尼組合吉德翁/蘇卡穆約和日本組合嘉村健士/園田啟悟上演一分多達139拍來回的精彩對決。（影片嵌入自ＢＷＦ官方臉書粉專）

今天是平安夜，世界羽聯 ＢＷＦ送給羽球迷的耶誕禮物，就是今年年終總決賽男雙小組賽印尼「小小兵」組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）/蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）和日本組合嘉村健士/園田啟悟一次來回多達139拍的精彩對決。

ＢＷＦ官方臉書粉專小編引用了經典耶誕歌曲「Ａll I Want For Christmas」的歌名，訴說今年耶誕節的願望，就是看精彩羽球比賽，而小編精選的精彩畫面，出現在今年年終總決賽男雙戰場，只見吉德翁/蘇卡穆約跟嘉村/園田彼此來回，彼此每一次扣殺都賣力救回，也可以感覺得的出來雙方都因為這一分的拍來回顯露疲態，都是靠著意志力努力救球。

這將近140拍來回的馬拉松對抗，最後是印尼組合將球打向日本組合兩位球員中間，才順利取分、結束這一分，影片上架三天下來已經超過230萬觀看次數，有球迷留言讚歎「好驚奇的來回」，或是覺得這一分雙方送給球迷很棒的視覺饗宴，或是說：「耶誕節我最想要的......就是這一分！」

(中時 )