雄獅旅遊（2731）近2年營運遭逢亂流，但公司預期第四季營運可望回穩，力拚明年營運動能轉強、重返雙位數成長。雄獅近期股價明顯轉強，今日在買盤敲進下放量走揚，最高上漲4.62％至86元，終場上漲3.53％、收於85.1元，雙創6月底以來半年波段高點。

雄獅因第三季旺季不旺，股價自3月底的90元以上高點一路拉回，10月初下探74.6元的近3年低點，半年多來下跌達2成。不過，股價自11月中起止跌，上周起上攻力道轉強，合計近7個交易日漲幅達10.8％。

雄獅2019年1～11月自結合併營收282億元，年增1.91％，續創同期新高。惟受國際局勢動盪、長榮罷工、選舉干擾出遊意願影響，前三季毛利率10.45％、營益率0.46％雙創新低，歸屬母公司稅後淨利1.64億元，年減38.64％，每股盈餘2.35元，為近7年同期低點。

觀察前三季各產品線營收，以入境遊年增達1.19倍最高，紐澳、歐洲、亞非、中港澳、東南亞齊繳雙位數成長，成長幅度介於12.9～45.39％，貢獻最高的日本線亦年增9.32％。美加線及國旅分別年增5.64％、5.11％，其他年增8.73％，僅韓國線出現衰退，年減7.72％。

展望後市，雄獅集團總經理裴信祐先前表示，受惠歐洲長線旅遊及日本賞楓團、滑雪團增加帶動，預期第四季營運可望回穩，營收動能將優於去年同期，且在長榮罷工等干擾因素消除下，獲利亦可望重返正軌。

此外，近2年因適逢選舉，影響民眾出遊意願。裴信祐預期，明年初總統大選落幕後，可望帶動承壓的旅遊意願出籠，加上明年春節連假仍達7天，帶動明年首季買氣成長，1、2月銷售狀況遠優於今年同期，看好明年營運動能轉強，目標拚返雙位數成長。

(時報資訊)