在看好新興市場債券的投資前景下，瑞銀投信將與上海商銀合作，於12月30日推出瑞銀2023至2025機動到期新興市場債券基金，當基金滿3年起只要年均報酬達5%時，便啟動提前出場機制，讓投資人擁有更高資金調度彈性。上海銀目前為台股金融股的股王，上海銀資深副總林志宏表示，UBS是全球最具影響力的私人銀行，此次瑞銀2023至2025機動到期新興市場債券基金，由上海銀擔任保管銀行，此也將是明年第一季上海銀首檔財管的主力商品。

瑞銀投信總經理焦訢指出，瑞銀集團其實早在2009年便於國際上發行目標到期債券基金，擁有逾十多年發行管理經歷，管理資產類型橫跨歐美到亞洲暨新興市場，主權債到公司債、投資級到高收益券，客戶從私人銀行客戶、法人到一般零售投資人皆有，操作管理資歷市場有目共睹。

此次，瑞銀投信引用集團的國際資源，以私人銀行規格，首次為國人打造目標到期債券基金。且此次的發行，更與國內百年的民營銀行巨擘上海商銀合作，相信我們會為投資人提供更優質的產品與服務。

上海商銀資深副總經理林志宏則表示，瑞銀是全球極具影響力的私人銀行之一，在財富管理領域已經累積相當豐富的經驗，而瑞銀投信更是在集團當中扮演商品提供的重要角色，名聲卓著，而上海銀行則是超過百年歷史的績優銀行，擁有質優且精的優良客戶，相信我們二家企業的合作，推出瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金，必定能夠發揮各自所長，為客戶提供所需要的理財商品。

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金經理人鍾君長表示，相較成熟國家經濟成長不到2%，新興國家成長動能4-5%，新興亞洲動能更是強勁，即使面臨經濟有下行風險，但通膨也下滑之際，有利新興國家央行降低利率刺激經濟。

鐘君長表示，這檔基金的一項特色，就是擁有提前出場的機制，在基金成立滿3年開始啟動，每半年便會檢視是否觸發機動到期機制；當基金達到特定價格目標（年均報酬達5%）時便會提前結算，而最長則為5.5年基金到期時結算出場，大幅提高投資人資金調度的彈性。瑞銀資產管理憑藉豐富投資管理經驗，將在台灣推出第一檔目標到期債券基金，這檔基金五大特色：專注美元債、近七成主權債、分散風險布局、具備提前出場機制、投資期間為3-5.5年，發行幣別為美元、人民幣與南非幣等，透過債券的方式，以期為投資人掌握新興市場的成長的同時亦能兼顧收益。

(時報資訊)