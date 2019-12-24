美股昨夜續創高，惟台股在三大指標台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)疲態顯露之下，今日大盤指數開高走低，僅靠華新科(3492)、國巨(2327)等被動元件族群撐場，12:00過後空軍火力加大，多頭失守萬二城池，尾盤台積電更遭空頭突襲帶量摔至332元，拖累大盤跟隨急殺，終場集中市場收11976.38點，下跌45.85點，總成交值續縮至1032.27億元；店頭市場收147.38點，上漲0.33點，總成交值277.76億元。

分析師表示，外資開始放假，市場多頭意興闌珊，台股陷入高檔盤整，收盤跌破12000點大關，量能縮至近2個月新低，極短線偏空以待。預期2020年業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。選股上，看好5G、記憶體、iPHONE等議題。

盤面上，被動元件MLCC漲聲再起，傳出中國通路商已上調現貨價格，激勵今日兩大龍頭國巨、華新科攜手走強，華新科盤中一度觸及漲停209.5元，收208元、漲幅達9.19%，國巨盤中最高398元，收395元、漲幅3.13%，帶動禾伸堂(3026)漲5.6%、大毅(2478)漲3.3%，成為今日撐盤主力。電動車龍頭特斯拉昨夜股價大漲至419.22美元，盤中一度創紀錄飆破420美元關卡，激勵今日台系供應鏈股價跟著飆，包括和大(1536)、貿聯-KY(3665)、世德(2066)皆放量收高。

分析師表示，台股量能急縮高檔整理，目前外資放假，中低價位個股較有表現空間，現階段籌碼並無鬆動跡象，獲內資喜愛的個股在年底之前有機會表現較為活絡。操作上，不妨留意5G、記憶體、iPHONE等議題。

(時報資訊)