新年即將到來，準備好除舊佈新了嗎？是不是有很多已經不看的書卻不知如何處理呢？其實，這些對你沒用的「舊知識」，都可能成為另一個人的「新生活」！因應國人大掃除及閱讀習慣的轉變，迷你倉品牌Boxful任意存和樂天Kobo電子書、陽光基金會合辦「除舊佈新閱讀季」系列活動，響應「二手書募集活動」，提供樂天Kobo電子書閱讀器、電子書及任意倉獨家折扣碼，鼓勵民眾清出家中舊書，拿到Boxful大安區及信義區的實體門市「任意倉」，二手書販售所得將全數幫助陽光孩子展開新生活！

來自香港的新創到府迷你倉—Boxful任意存台灣區總經理許仄偉分享來台3年觀察到的台灣人儲存習慣，許仄偉表示：「台灣人普遍念舊、惜物，最丟不掉的就是含知識性及紀念性的物品」，根據Boxful任意存每年發布的「倉鼠族」儲物習慣調查，迷你倉使用者存放最多的物品分別是「換季衣物」和「書籍」，讓他感受到台灣人對實體書的喜愛；也進而發現有些客人可能有「不知怎麼對書斷捨離」的困擾，希望能讓這些不看的知識有更好的用途，加上Boxful任意存有自有物流團隊協助客戶到府收送，因此決定聯合樂天Kobo電子書響應陽光基金會的愛心募書活動，將大安、信義區新開設的實體門市「Boxful任意倉」轉變為募書據點，鼓勵民眾捐出不看的書，讓這些書成為陽光孩子的重建基金。

陽光基金會台北重建中心副主任宋有礪分享，燒傷者、因不同因素導致的顏面損傷者都是陽光基金會服務的對象，由於康復是條漫漫長路，需要外界長期的協助關懷才有可能完成，陽光基金會自2005年舉辦愛心募書活動開始，每年募集7,000本書，一直秉持著「知識環保」的理念，不僅透過二手書店幫助舊書找到新主人，也將募書所得用於陽光孩子的生心理的重建，至今已進行14年，每年服務超過550個燒傷及顏損兒家庭，希望大家持續支持，一起陪伴燒傷顏損孩子快樂長大。

樂天Kobo電子書營運部長周立涵則分享台灣閱讀習慣的轉變，並指出，樂天Kobo耕耘台灣電子書市場邁入第4年，民眾對電子書的認知與接受度皆有明顯提升，帶動電子書營收以及整體閱讀時間的大幅成長。根據統計，使用電子書閱讀器作為載具約占整體閱讀時間的六成，已正式超過手機載具，也較去年成長2.4倍，都可顯示出電子書所帶動的閱讀量成長；也因此，樂天Kobo特別提供上百組樂天Kobo電子書優惠碼給參與募書民眾，鼓勵更多民眾可以嘗試閱讀電子書，清出家中的實體書，讓這些「舊知識」轉為幫助陽光孩子「新生活」的重建基金。

除了分享倉儲及閱讀趨勢的轉變外，任意倉四維店也同步佈置了「嗜讀倉」，將個人倉庫打造成「迷你圖書館」，由Boxful任意存、樂天Kobo和陽光基金會分別設計不同風格的「極簡圖書館」、「網美圖書館」和「陽光孩子繪畫圖書館」。

許仄偉解釋，Boxful任意存長久以來都希望能提供給使用者更美好的生活環境，因此佈置一個極簡舒適的居家閱讀環境作為主打，透過圓神出版社提供的20本收納整理書籍告訴大家可以怎麼讓生活空間變得更好；周立涵則說明，樂天Kobo電子書閱讀器不僅時尚簡約還可單手持握，兼具IPX8防水功能方便使用者隨身攜帶、隨地閱讀，更能帶著上山下海，海灘、露營都不是問題，因此設計了以豪華露營Glamping概念出發的「網美圖書館」，讓一台樂天Kobo電子書閱讀器就能抵上千本書；宋有礪則分享，陽光基金會長期陪伴陽光孩子成長，在生活及職能的協助上，常常會鼓勵陽光孩子畫出心中的感受，因此「陽光孩子繪畫圖書館」即呈現陽光孩子的畫作，讓大眾深入了解孩子的內心。

「舊知識新生活」募書活動期間為即日起至2020年1月17日，於Boxful任意倉四維店(台北市大安區四維路170巷6號)和光復南店(台北市信義區光復南路433號)皆有代為募書活動，凡於活動期間參與募書者皆能獲得Boxful任意倉及樂天Kobo電子書優惠碼作為謝禮，並獲得Kobo電子書閱讀器抽獎資格，迷你圖書館也同步展覽至2020年1月17日！

(中時電子報)