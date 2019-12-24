農糧署頒發台灣之光匾額表揚謝美國。（陳人齊攝）

謝美國所種的有機米以及獲獎證書。（陳人齊攝）

來自台東縣87歲的種稻達人謝美國，日前獲得日本「米．食味分析鑑定競賽」金賞獎肯定，今天農糧署特別舉辦授證記者會表揚，大讚謝美國讓台灣稻米在國際舞台發光，可說是稻米界的台灣之光。

農糧署長胡忠一表示，每年「台灣稻米達人冠軍賽」全國共有近千人角逐，謝美國先是從台東縣池上鄉脫穎而出，接著又在全國大賽奪得冠軍，今年9月26日獲頒冠軍獎座後，11月又赴日本參加「米．食味分析鑑定競賽」，經過24位評審盲測後，奪得國際組冠軍，獲得與日本米一同競賽的機會。

獲得「米．食味分析鑑定士協會」認證的食味鑑定士簡碩宏表示，「米．食味分析鑑定競賽」分為國際組與日本組，國際組參賽者必須獲得冠軍才能與日本參賽者一同較量，謝美國最後雖以2票之差敗給北海道的參賽者，但這對台灣米來說仍是相當高的評價。

胡忠一指出，今年台灣米接獲日本1140公噸的訂單，就是因為謝美國獲獎所受到的肯定，且明年來自日本的訂單比今年更多，相信能為台灣稻米生產者注入一股強心針，盼繼續以品種、品質、品牌以及安全、安心的策略行銷國內外，提升台灣米高品質的形象。

而謝美國本次獲獎米的品種，為高雄農業改良場吳志文博士等人所研發的「高雄147號」，口感Q彈並具有淡淡芋頭香氣，簡碩宏指出，過去日本人對米飯的認知相當嚴謹，一定只能有米飯香，因此起初還無法接受「高雄147號」的口感，但經過溝通後獲日本評審的認同，因此得到金賞獎的肯定。

台東縣池上鄉表示，謝美國所孕育的冠軍米，每包2公斤定價1688元已銷售一空，台灣消費者若想品嘗這款冠軍米，得等到明年2月，預計會陸續鋪貨40噸至各大超市通路。

(中時 )