國民黨總統候選人韓國瑜在新北市活動中抱小孩，卻被綠營抹黑引來爭議，對此韓國瑜總統候選人全國競選總部主任委員朱立倫表示，抱小孩很正常，呼籲設會要多一些愛、多一些關懷，而不是讓社會充滿仇恨。

民運人士王丹在臉書直指朱立倫挺韓會埋葬政治生涯，對此朱立倫霸氣回應，「台灣的未來是由全體台灣人所決定的，不是由其他人來為我們做斷定的」。他強調，現在台灣正在選舉，對2020這場選舉的每一天，他都要認真把握，不會自私自利去思考任何2020之後應該怎麼樣？

朱立倫說：「做為國民黨黨員，我就是要幫國民黨候選人全力加油全力輔選」。

對於王金平、郭台銘逐漸歸隊為國民黨候選人輔選，朱立倫表示，歡迎對每一位來幫國民黨的候選人的人。他說，王院長是國民黨內的前輩，在各地為立委輔選就是在幫助國民黨：郭台銘也有在部分地方幫國民黨立委候選人站台，我也是表示感謝。

韓國瑜日前因抱小孩惹議，朱立倫指出，他也常常抱小朋友，也我常在參加活動時，很多爸爸媽媽都希望我們抱一下小朋友，「現場沒有抱過小朋友的應該沒有吧？」他認為，這很正常啊，抱抱小孩、對小朋友親密在一起都是很開心，社會要多一點愛、多一點彼此的關懷，不是充滿仇很，抱小朋友有什麼問題呢？

對於此議題成為攻擊韓國瑜的方式，朱立倫直指「這有點太離譜了」，今天是平安夜，台灣多一點愛、多一點關懷會更平安。看到小朋友很開心，看到爸媽希望我抱的話，我就會抱。

朱立倫表示，不希望因為政治不同、色彩不同，就去攻擊對手候選人。像蔡總統去抱小孩我也覺得很好、韓市長去抱小孩也很好，多抱小朋友，只要家長希望你抱抱，都會很開心。

媒體詢問，對於郭董後悔沒有出來選的看法？朱立倫也急智以「我不是郭董發言人，謝謝！」回應，引來全場一陣笑聲。

針對監委陳師孟約詢洩密案承審法官引來法官協會反彈，朱立倫先是長長的感嘆一聲後說，台灣大家都知道對司法獨立的尊重，監察權可以針對個案法官這樣約詢？他覺得，該要關心這個議題的應該是蔡總統吧？如果有一天監委都做這樣的事情，蔡總統是學法律的，他最清楚，這樣子台灣的司法的尊嚴、司法的獨立，還在嗎？

陳師孟對此曾嗆死豬不怕滾水燙，朱立倫說，「死豬是不怕滾水燙啊？因為死豬已經死掉了啊！」

對於「下架吳斯懷」成為民進黨選戰猛打主軸，朱立倫指出「所以我們大家更辛苦、更努力、更加油」，每一位要為爭取選民支持，擴大我們的領域得支持，今天不就是一個很好的活動，爭取大家的支持，也祝福大家聖誕節快樂。

(中時 )