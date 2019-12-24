距離立委選舉，只剩10多天，為爭取出線，民進黨台中市第5選區（北北屯）立委候選人莊競程也全力做最後衝刺。競選總部成立了由「弱勢」族群組成的俗稱「小蜜蜂」車隊，藉由機車輕便的特性，穿梭大街小巷，加強宣傳，爭取曝光。莊競程表示，未來他如果能夠進入國會，將會爭取包括保障身心障礙者承租社會住宅比例等措施，以實現身心障礙者居住正義。

莊競程表示，身心障礙者屬於社會弱勢，他非常關心他們的居住正義，他檢視台中市社會住宅興建案例，發現在房型戶數編配上，對於無障礙房的比例太少。

因此，未來莊競程如順利進入國會，將爭取社會住宅房型戶數對於無障礙房的編配比進行要求，提高無障礙房的比例，同時也將爭取在「內政部興辦社會住宅出租辦法」內，保障身心障礙者承租比例，實現身心障礙者居住正義。

莊競程表示，感謝小蜜蜂車隊情意相挺，假如這幾天聽到莊敬程的廣告宣傳車，請市民朋友給這些大哥大姐加油打氣，也請放慢速度多點耐心，給殘障朋友多些無障礙空間。

小蜜蜂車隊張姓隊長表示，莊競程形象很好，關心弱勢族群承租社會住宅比例，讓他相當肯定。這幾個月以來，每當經過民眾身邊時，很多支持者都會熱情對他們搖著小旗子，為莊競程加油，讓他們信心大增。

(中時 )