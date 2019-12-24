謝祖武發文。（圖／翻攝自謝祖武臉書）

新竹一名林姓男子4年前夥同友人輪姦邱姓少女，還試圖焚屍滅跡，今(24日)高院三審認定林春雄等5人非情節重大犯罪，且有教化可能，各判無期徒刑，可上訴。稍早謝祖武在臉書分享該則新聞，反嗆：「還讓不讓人過平安夜呢？」並強調教化是針對有人性的人，並非這些「惡魔」。

林男4年前將邱女載到橋下空地，和其他4名男子毆昏邱女後並加以性侵，邱女後來傷重不治，林男等人還在屍體上澆汽油焚屍，對此人神共憤的犯行，高院更一審依殺人罪論處林男無期徒刑，二審改為死刑，今三審又因有教化可能，將林男等人改判無期徒刑。

對此，謝祖武稍早憤怒開罵，直說：「現在是怎樣啊？還讓不讓人過平安夜呢？教化是針對有人性的傢伙，不是這些惡魔好嗎？」其他網友也說：「台灣法官永遠幫受害者原諒惡人，對家屬更是二度傷害」、「恐龍法官有教化的可能嗎」、「台灣法官都想做好人」、「真的是鼓勵犯罪性侵，反正都有教化可能」。

(中時電子報)