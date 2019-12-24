網紅潔哥與交往18年的男友「岳妹」，在九月宣布結婚互許終生，正式升格為人妻的她，被問到如何看待婆婆要媳婦煮年菜一事？對此她則霸氣回應：「婆家年菜甘我屁事」，立刻引起網友議論。

潔哥表示婚前與老公交往時，就堅持AA制不花男方任何一毛錢，因此婚禮也是各自負責，更強調結婚是跟「這個男人」共組家庭，而非跟「他們家」，所以「家人」就是老公和自己家人，婆家只是比較熟的親戚，至於被問到如何準備婆家年菜？她霸氣回應：「為啥不是叫他兒子幫忙煮，何況找別人家女(媳)兒(婦)煮很奇怪吧」，如果從交往到結婚完全cover女生所有開銷，那還有話可說，不然憑什麼爸媽都不可能要求我煮了，過年還要去婆家煮年菜？因此強調：「結婚前都要全部都先講好，寧願不結婚也不要婚後當傭人」。

潔哥臉書全文。（圖／潔哥/李秉潔臉書）

對此網友也大表贊同，更紛紛留言：「年夜飯真的外面訂桌吃一吃比較省事」、「年百分百同意，誰要煮婆家的年菜啦」、「還好我婆婆過年找百匯不用我動手，不然我應該會動手處理老公了」。

(中時電子報)