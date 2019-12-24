第一金(2892)旗下第一銀拓展柬埔寨市場雙箭齊發，12月一舉於大金邊市區南北兩處再增設登高及新速兩個營業新據點，兩家支行成立後，第一銀行在柬國服務據點已高達10處，為該行的新南向拓點佈局邁向新紀元。

柬埔寨政經情勢穩定，人口結構年輕，投資環境深具發展潛力，當地政府因應愈來愈多的人口移入大金邊市區，積極開發新區塊，吸引不少外資和台商相繼進駐。第一銀行為掌握商機，早在1998年即開設金邊分行，為最早以分行型態進駐之台資銀行，並持續在柬國深耕開枝散葉。

今年適逢第一銀行成立120週年，第一銀行不只在國內服務中小企業有成，已連續9年蟬聯國內銀行中小企業放款第一名寶座，在海外據點之拓展更居同業領頭羊，並持續評估於其他新南向國家設點之可行性。第一銀行目前海外據點已達39處，新南向地區有19處營業據點，預計明年將陸續開設德國法蘭克福分行、美國休士頓分行及子行聖馬特奧分行，期望透過串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務及豐富產品線，促使海外分行獲利突破五成，朝亞洲區域性銀行之目標邁進。

(時報資訊)