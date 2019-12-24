從2009年3月9日起至2019年12月19日收盤，在聯準會實施寬鬆貨幣政策助攻下，美股創下了史上維持最長的牛市行情，而跡象顯示這波多頭行情可望延續到明年。

標普500指數在這10年間累計上漲逾250%，輕鬆擊敗其他主要資產和大宗商品的表現。期間內，由美國公債、公司債和其他固定收益產品組成的彭博巴克萊美國綜合債券指數上漲47%，而美國西德州中質原油（WTI）價格則跌逾20%。

科技股和非必需消費品類股在這10年間均上漲逾300%，成為推動這波美股牛市的雙頭馬車。能源股從年初以來僅上漲4.3%，表現最差。

個股表現則凸顯這10年間投資人對成長型股票的偏好，網飛（Netflix）10年來股價漲幅驚人，累計高達4100%，表現最亮眼。幾家能源公司敬陪末座，油氣勘探公司阿帕契（Apache Corp）10年來股價下跌近80%，表現最差。

(時報資訊)