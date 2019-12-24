資訊數位化的時代，你打算如何與身邊的人傳遞聖誕祝福呢？如今透過手邊的Apple產品，非常快速就可以向家人、朋友送上你特製的專屬溫暖祝福！即時又環保喔！

運用「可立拍」拍創意祝福影片

利用iPhone 與 iPad 的使用者，可透過免付費影片製作 App「可立拍」，搭配 Memoji 與 Animoji 拍出有趣的自拍影片。近期可立拍的更新帶來了全新的迪士尼米奇與米妮老鼠貼圖，以及全新的冬季主題海報。

專屬Animoji/Memoji創造獨一無二的祝福

不僅如此，還可透過 Memoji (iOS 12以上支援、iPhone X以上、iPad Pro 第三代以上支援)在「訊息」中使用符合個性和心情的最新自訂 Memoji 貼紙，或將具有節日動畫效果的 Memoji 發送給朋友。當然，你也可以透過趣味的Animoji動畫表情，錄製你獨創的聖誕祝福，透過iMessage或其他即時通訊軟體(WhatsApp、Messenger、LINE等等)，傳送給朋友。

FaceTime 上的聖誕派對

今年無法與所有人一起開趴或團聚嗎？FaceTime最多可邀請 32 位朋友和家人加入通話，就算他們無法立即加入也沒問題。系統會顯示一則正在進行通話的通知，並且只要狀況允許，他們就可以輕按加入。如果對方沒有辦法加入視訊聊天，他們仍然可以通過音訊加入對話。

自製 iPhone 節日賀卡

iPhone 11 Pro 可讓你為自製節日賀卡捕捉完美的全家福。透過一些技巧和訣竅(可查詢官網得知iPhone拍攝技巧)，可以拍攝有趣的全家福、對其進行編輯，並向親朋好友發送一張獨一無二的賀卡，而這些都可以在輕鬆在你的 iPhone 上一次到位的完成。

自製節日影片

iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 擁有「電影級視訊穩定功能」可讓你更具創意地拍攝與掌控畫面，借助 iOS 13 中的編輯工具，還可以直接在 iPhone 上編輯、裁切、剪輯和分享傑作。「快錄」功能還可以讓你在照片模式下拍攝短影片，這在忙碌的家庭聚會中是必備功能。只要按住快門即可開始錄影。想繼續錄製嗎？就向右滑動。想連拍幾張照片，就將快門向左滑動。

為家人自製照片禮物

我們大多數人都將數百張、甚至數千張精美的照片儲存在「照片」App 中，這些照片可用於製作精美的節日紀念品，例如相簿、日曆或精美的壁掛藝術品。使用Mimeo Photos 延伸功能，直接從 macOS 上的「照片」app 中使用這些自製計畫案來完成禮物清單。透過延伸功能，你可以添加各種功能強大的工具來建立照片計畫案和訂購列印產品。只需開啟照片，然後在照片選單列中，依序選取「文件 > 建立 > 計畫案類型 > App Store」。接下來，你會看到一系列不同的計畫案延伸功能，可下載並開始使用。

(中時電子報)