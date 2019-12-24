「台灣機械雲成果發表會」24日舉辦，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，受到中美貿易戰影響，機械業可說是最大受益者，去年是機械業最好的一年，機械業出口274億元（美金，下同），年成長率達7％，創造1.18兆元產值，這是「5＋2」產業推動後的好成績。

不過，台灣智慧機械的轉型仍存在困難，柯拔希分析，參觀過許多大廠，大廠開發的軟體都有共通性，但難以應用到機械業，導致出現「傷到機械業，爽到軟體業」的情況；另外，AI化成本高，大多數中小企業沒辦法自自己開發產品，遇到轉型障礙。

柯拔希認為，如要智慧機械、智慧轉型，需要資通訊產業的加入，這部分還需政府帶頭，整合軟硬體，強強聯手，方能創造新的商業模式跟服務，滿足台灣中小企業的AI化需求；另外，再加上機械業的領域知識（Domain Knowledge），將能創造更多產值。

柯拔希表示，在去年公布的「智慧機械產業白皮書」中，將邁入兆元產業的台灣機械業訂出短、中、長期目標；短期希望能將舊機台聯網，加強可視化、蒐集稼動率及異常監控資訊；中期目標則是希望加速發展感測器與機械雲；長期則是希望工研院相關單位能夠打造工業級感測器，提高加工精度並縮短加工時間。

經濟部長沈榮津則表示，智慧機械雲是未來發展趨勢，根據國內外調查顯示，多數製造業將投入物聯網、雲端運算、AI、大數據相關應用，目前許多廠商都想要進行轉型，惟人力不足、轉型成本高；為了協助業者，政府結合各法人的力量，建構公版機械雲，讓製造業能夠把握轉型契機，朝2025年兩兆元機械產業值目標邁進。

(旺報 )