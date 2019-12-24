費鴻泰耶誕節前夕舉辦製作薑餅屋活動，吸引民眾熱烈參與。（費鴻泰競選總部提供／陳俊雄台北傳真）

今晚是耶誕夜，費鴻泰和團隊24日年耶誕季到里長、社區管委會、幼稚園、婦女團體和教會等，共同舉辦47場溫馨的親子薑餅屋創意活動，參加者從3歲小朋友到90歲銀髮族長輩，每位發揮無限想像力來建構自己的創作品，每一場活動都有新作品出現。由於101大樓在費鴻泰選區，有位小學生做出「101薑餅屋」實在很棒。

薑餅屋是一種以薑餅為製作材料的房屋模型，外面覆以糖霜和糖果做成的裝飾；除將常被當作是耶誕節慶期間的裝飾，外面覆以糖果和糖霜。

費鴻泰和費太太王怡心在美國唸書時，因為參加孩子的家校活動，學會了薑餅屋的製作，包括糖霜都是自己製作。

每一位參加者建構「創意薑餅屋」，黏著餅乾和糖果主要是「糖霜」，這是我們自己在烘焙屋買糖粉等食材，再用攪拌器加上適量開水來攪拌，水和糖粉的比例很重要，不能太多也不太少，一定要恰到好處。

這些年費鴻泰團隊，大力推動社區聯誼歡樂活動，曾辦理各種大、中、小型活動，項目包括慶新年的元宵作燈籠與猜燈謎、可愛動物筆筒製作、DIY創意糖果餅乾屋、小彩球和獅子與豹子筆製作、復活節找蛋活動、朱銘美術館合作的人間系列手工藝、萬聖節化妝大遊行、自創薑餅屋、裝飾聖誕樹等等。社區民眾和孩子們愉快的笑容，就是費鴻泰辦完每次活動最大的收穫。

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