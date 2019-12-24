苗栗縣國民黨立委候選人陳超明24日上午扮成聖誕老公公到竹南幼兒園發糖果。〔幼兒臉部上馬賽克〕〔謝明俊攝〕

24日平安夜，苗栗縣國民黨立委候選人陳超明上午扮成聖誕老公公，由熊大大頭娃娃陪同，前往竹南鎮2所幼兒園發放糖果，希望帶給小朋友一個歡樂的聖誕節。陳超明表示，選擇平安夜發送小禮物，希望每一位孩子都能平安健康成長，而他本次競選最主要的政見「0-6歲國家幫忙養」，就是要讓這些未來的主人翁，得到更好的照顧。

聖誕節屆臨，陳超明服務團隊近日開始在各鄉鎮，發送聖誕小禮物，要與鄉親一同感受聖誕節過節氣氛。24日平安夜前夕，陳超明上午扮成聖誕老公公，前往竹南鎮2間幼兒園，並由服務團隊同仁扮成熊大大頭娃娃陪同，一起發送聖誕小禮物，小朋友們看見扮成聖誕公公的陳超明與熊大都相當興奮，現場氣氛十分歡樂，陳超明也與小朋友一起高唱聖誕歌曲，祝福彼此聖誕快樂。

陳超明強調，孩子是未來的主人翁，因此，他的諸多政見都是要給孩子更好的照顧與教育環境。另外，為了讓苗栗成為年輕人敢生、好養的好所在，陳超明設計了一系列的親子活動，繼上週的幸福作伙來闖關遊戲外，陳超明與徐志榮邀請紙風車劇團在本週六晚上七點在李科永圖書館後方綠地上演「雞城故事」兒童劇，歡迎所有大小朋友一起來同樂。

(中時 )