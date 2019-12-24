徐姓駕駛自小客車行經中山路向西方向，疑似速度過快轉彎不慎，先是撞上路旁的水泥護欄後，反彈撞擊前方騎乘機車停等紅綠燈54歲王姓婦人。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

王姓婦女的安全帽與散落的零件還在現場，碎裂的機車零件可見當時撞擊力道之大。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

王姓婦女騎乘的機車，遭撞爛直接黏在肇事的銀色轎車上。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

昨天傍晚5點13分埔鹽鄉中山路口與員路路口發生一起重大車禍，一名28歲徐姓駕駛自小客車行經中山路向西方向，疑似速度過快轉彎不慎，先是撞上路旁的水泥護欄後，反彈撞擊前方騎乘機車停等紅綠燈54歲王姓婦人，再衝撞前方29歲許姓駕駛的自小客車，警消獲報趕到現場，將王姓婦人緊急送往彰化醫院急救，但王姓婦人傷勢嚴重，頭驢及後腹腔出血，到院前已無呼吸心跳，溪湖分局表示，3方酒測值均為0，詳細的肇事原因還有待進一步調查釐清。

家屬難過表示，王女下班回家只剩下5分鐘的距離，沒有想到等紅燈也可以被撞，並控訴肇事的銀色汽車駕駛，車速高達160公里，監視器看到被撞到以後至少飛了10多公尺，機車扁掉直接黏在肇事的銀色車上，可見撞擊力道之大。

彰化縣消防局埔鹽分隊隊員宋明哲表示，警消趕到現場時，王女已無呼吸心跳，隊員現場緊急施以CPR及自動心障按摩器等方式進行搶救，送往彰化醫院後恢復心跳。

彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，王姓婦女到院前無呼吸心跳，頭顱及後腹腔出血，馬上施以止血及開腦手術，進行減壓及血塊清除動作，雖然恢復呼吸心跳，但傷勢嚴重生命垂危，目前還在加護病房救治中。

昨日南彰不平靜，接連發生幾起嚴重車禍，上午彰化縣社頭鄉一起貨車撞救護車事故，救護車當場遭撞飛旋轉180度，翻覆滑行到路旁，下午同樣5點左右，大城鄉鄉潭墘路上也發生一起娃娃車與廂型車相撞事故，造成8名學童送醫，但所幸都無大礙。

(中時 )