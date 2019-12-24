大聯盟官網評選近十年(2010-19)的最佳球隊，包括9位野手與7位投手。其中5名是先發投手，中繼投手2名：

先發投手：韋藍德(Justin Verlander)。韋藍德可能是當今最厲害的投手，投手三冠王、美聯MVP、兩座賽揚獎、生涯3000K。他的快速球尾勁極強，非常難打，與他的偶像「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens, 7座賽揚獎)有幾分相像。然而同時代也頗有一些不遜於韋藍德的投手。

先發投手：薛爾瑟(Max Scherzer)。「藍眼」薛爾瑟是韋藍德老虎時期的隊友，後來轉往國聯發展取得巨大成功，與美聯的韋藍德遙相輝映。過去十年薛神拿了3座賽揚獎、4次勝投王、3次三振王。一般認為3座賽揚獎就足以跨過投手的名人堂門檻了，他未來篤定入選。

先發投手：柯蕭(Clayton Kershaw)。如果柯蕭明天就退休，他照樣可以進入名人堂。他是當今最好的左投，亦是大聯盟人氣最高的投手。目前累積3座賽揚獎，生涯自責分率2.44輾壓同級投手，再投個10年或許有機會並肩傳奇左投藍迪強生(Randy Johnson, 5座賽揚獎)和其他的前輩。

先發投手：葛倫基(Zack Greinke)。「Z魔神」葛倫基的戰績不下於前述幾位名將，但今年在世界大賽G7飲恨可能成為他生涯的遺憾。相較於一般強投他似乎具備更多的才能，包括打擊能力和堅實的守備能力。

先發投手：賽爾(Chris Sale)。賽爾是身高198公分的大漢，他2010年登上大聯盟，很快成為聯盟最會三振的左投。他幫助紅襪摘下去年世界大賽冠軍，只是沒拿過賽揚獎。他入選這張榜單也表示他擠下了最貴左投普萊斯(David Price)。

中繼投手：金柏若(Craig Kimbrel)。老金2010年出道，前9年的自責分率1.91，在勇士隊時期堪稱完美。雖然在紅襪的收尾並不漂亮，但也不宜苛責，畢竟救援投手哪有不砸鍋的？簡森(Kenley Jansen)也是非常優秀的牛棚投手，整體來說仍比不上老金。

中繼投手：查普曼(Aroldis Chapman)。「古巴飛彈」查普曼也是在2010年登場，時速104英里的火球已經夠犯規了，他居然還是左投。因此就算一度家暴案纏身，他仍不愁沒有高薪，生涯累積8481萬美元薪資，先發投手也自嘆弗如。

(中時電子報)