達爾膚（6523) 考量公司資金充沛且財務體質健全，今（24日）經董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，若以今收盤價66元計算，現金殖利率約15.15％。

董事長吳奕叡表示，達爾膚自上櫃以來每年均保持穩定的獲利成果，且平均每年之股利配發率皆高達8成以上的水準，而從近三年公司來自營業活動之淨現金流入來看，分別為新台幣0.93億元（2017年）、1.2億元（2018年）、1.23億元（2019年前三季），加上帳上現金及定期存款約15億元，凸顯達爾膚的現金流量充足穩定，達爾膚目前仍持續積極擴大公司於兩岸美容保養市場的占有率，可望創造公司營運規模持續放大，並將實質營運成果回饋給全體員工、股東與所有利害關係人。

吳奕叡進一步表示，達爾膚向來是以專業皮膚科醫師及強大研究團隊為品牌基礎，未來仍持續秉持以「高效能、低敏感」的研發精神，帶給消費者更優質的產品體驗，除了升級明星玻尿酸及杏仁酸兩大系列產品配方及外觀包裝設計，明年即將推出全新高端醫美保養系列，透過不斷創新及研究，提升達爾膚產品競爭力，加上包括全新品牌代言人的加入以及精準品牌行銷策略的落實，創造消費者高回購率，提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫，將有助於為達爾膚整體營運注入新一波的成長動能。

展望未來，達爾膚將持續擴大於美容保養市場業務的布局，有望推進公司整體營運保持良好的成長動能。達爾膚在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要三加三的銷售通路，包含屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO購物網、YAHOO購物中心、蝦皮拍賣，透過醫師專欄，傳遞專業肌膚保養知識，建立專業醫美形象，並提升消費者對產品信賴度，展現台灣NO.1醫美保養品牌之專業深度與產品良好口碑，並有效提升消費者的忠誠度與回購率，挹注整體營運長期穩健的成長態勢。

達爾膚進一步表示，在台灣地區貢獻公司穩定營運成長的基礎下，近年來DR.WU以立足台灣No.1的保養品品牌出發，拓展大陸市場大型電商平台及實體零售通路的布局有成，不僅顯見DR.WU的品牌高知名度與產品定位的精準，在今年11月完成大陸子公司之重組，雖然依照國際財務報導準則會計處理改採權益法認列投資損益，大陸子公司之營收將不併入合併營收中，但並不影響公司整體損益，雙方的合作更能對公司整體財業務表現產生更正面的挹注。目前達爾膚仍積極與全新的北京團隊調整在大陸市場通路的經營模式，持續聚焦重要線上電商平台，除了重心以阿里巴巴集團包含天貓、淘寶及跨境，推展京東等為主的大型電商平台通路，也持續開發小紅書、拚多多等具有潛力之新興通路，同時深化實體通路之區域型經銷商，進駐更多美妝零售店，達爾膚期望隨著與合作夥伴一同搶攻大陸龐大的美容保養市場份額，並提升DR.WU品牌在大陸市場的品牌力，以期貢獻整體營運展現良好的獲利表現。

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