法務部對韓國瑜妻舅李明哲「吃毒品無罪」的言論，認為僅呼籲民眾勿傳的力度不夠，再發新聞稿要法辦李明哲。

針對韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲，日前助選站台時指稱即將修法「吃毒品無罪」一事，法務部24日上午緊急舉行記者會，常務次長張斗輝親上火線澄清，接著又發出措詞強烈的新聞搞，指示調查局就不實言論依法查處，開鍘李明哲。

李明哲是日前替參選立委的雲林縣副縣長謝淑亞站台時，除了為自己的姊夫韓國瑜及謝淑亞拉抬聲勢，並表示即通過的修法「吃毒品無罪」，是不公理的法案，需要足夠的力量及立委席次抵抗這種不公理的法案。

法務部上午就由張斗輝提出澄清，指持有新興毒品，修法擴大了4倍入刑範圍，持有、施用三、四級毒品，也要接受罰鍰及講習的處罰，絕對沒有「吃毒品無罪」，民眾不要任意轉任不實消息，以免觸法。

不過，法務部似乎覺得記者會力度不夠，於是在下午再度發出新聞搞，除了重提《毒品危害防制條例》修法的加重處罰外，並強調有人傳述立法院這次《毒品危害防制條例》將修法為「吃毒品無罪」的言論，與事實完全不符，法務部已責由法務部調查局就「假訊息防制中心」，就「吃毒品無罪」的不實言論依法查處，呼籲民眾就此不實的消息，切勿任意轉傳，以免觸法。

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(中時 )