達爾膚(6523)發放聖誕禮物，董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，預期將會在明年首季左右發放，若以今日(24)收盤價66元計算，現金殖利率約15.15％。董事長吳奕叡說，公司手中現金約有15億元，公司短期沒有做任何投資的計劃，所以發放現金股利給股東，他笑著說，算是聖誕禮物吧。

為何會選在這時配發股利，而不是等到明年度股東會一起配發，吳奕叡說，去年度該調整的都調整完了，明年度的大型支出也已經確定，自已是認為股利可以早點發放就早點做。另外，今年獲利情形預期還不錯，明年度的股東會，還是有機會再配發今年所賺獲利，以往公司配股政策約在8成左右。

達爾膚手上現金滿滿高達15億元(包括帳上現金及定期存款)，吳奕叡說，這麼大筆現金都是過去IPO或增資出來的，公司都選定存的模式，常常被投資人尋問到底要如何運用這筆現金，董事會討論後，決定配發現金股利給股東。至於是否代表明年就不會有併購的事件，他則說，這回配發的現金約在4.5億元左右，公司還是有10億元的現金，不會失去任何的併購機會。

吳奕叡說，今天董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，預期將在明年2月18日開股臨會，3月就可以發放。

(時報資訊)