立委陳玉珍與天母之星簽約，初期每天提供3間套房供後送家屬使用。（陳玉珍立委辦公室提供／李金生金門傳真）

天母之星商務旅館內部裝潢情形。（陳玉珍立委辦公室提供／李金生金門傳真）

天母之星商務旅館內部裝潢和設施。（陳玉珍立委辦公室提供／李金生金門傳真）

天母之星商務旅館位於榮總附近，交通十分便利。（陳玉珍立委辦公室提供／李金生金門傳真）

金門鄉親罹患急重症後送轉診台灣，家屬常為過夜喘息十分困擾，立委陳玉珍選擇在轉診率最高的台北榮總附近，自掏腰包與1家大型旅館簽約，免費提供套房做為家屬臨時住宿地方，強調自己要做為鄉親在台灣的「靠山」，讓大家可以更安心過日子。

陳玉珍表示，雙方初期簽約1年，旅館每天提供3間套房，並採臨時彈性增加方式，因應可能增加的人數。每次以使用3天為原則，未來視實際使用情況，再檢討增加簽約的房數。

陳玉珍表示，她每周都會抽空赴各大醫院探望住院鄉親，常見很多陪同親人緊急後送的家屬，因無妥善住宿的地方好好休息，而心力交瘁、疲憊不堪，甚至有人因家境關係，無力支付額外住宿費用，而流連醫院走道、大廳苦等家人好轉，教人十分不捨和心疼，上任後即將替鄉親找尋在台「中途之家」，列為擴大服務的重要事項。

陳玉珍透過前醫療服務團隊主任張朝凱的協助，找到榮總、振興醫院附近的「天母之星」商務旅館，走路到醫院接駁車往來的捷運石牌站只要3分鐘，交通十分便利。雙方在12月3日完成合作簽約儀式。

即日起有需要住宿的鄉親，可洽陳玉珍金門服務處：（082）320-706、陳玉珍國會辦公室張育華助理 ：（02）2358-6098 、 0980-054-787。天母之星：臺北市北投區石牌路一段166巷46號。電話：（02）2823-1896 （02）2822-9729。

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