韓國政府在周日發布的一份報告中指出，由於韓國生產的晶片、顯示面板和手機的需求疲軟，韓國的資訊與通信技術（ICT）產品出口量到11月已連續十三個月下降。韓國關稅廳23日表示，本月1日至20日的出口額為304億美元，較去年同期減少2%（6.2億美元）。

韓國產業通商資源部的數據顯示，11月ICT出口額較去年同期下降21.8％，至143.1億美元，自去年11月以來連續第13個月下降。ICT行業的進口額下降了6.9％，為90.9億美元，貿易順差為52.2億美元。

由於記憶體價格下降和系統晶片需求疲軟，半導體出貨量下降了30.7％，至74.8億美元。

由於有機發光二極體（OELD）面板需求疲軟和液晶顯示器（LCD）面板價格下跌，顯示面板出口下降25.0％，至17.1億美元。

由於海外工廠產量的持續增長，手機出貨量下降了0.9％，為10.2億美元。電視出貨量增長了16.2％，而電腦和其他周邊設備的出口在本月增長了22.4％。

韓國對最大的貿易夥伴大陸的ICT出口下降了21.0％，其中對越南和美國的出口量也是呈兩位數下滑。

(中時電子報)