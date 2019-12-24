平安夜太平區宜欣國小附設幼兒園兩個班60名兒童到何欣純位於太平區的服務處報佳音，何欣純也分送小朋友爆米花。（馮惠宜攝）

立委選戰倒數計時，台中第七選區（大里、太平）國民黨候選人莊子富舉辦「韓國瑜、莊子富聯合造勢大會」，展現陸海空大團結的氣勢；而尋求連任的何欣純則在耶誕前夕到在服務處等待來報佳音的小朋友，分送他們糖果和爆米花。

台中七選區藍綠激戰，尋求連任的何欣純挾基層服務實力，選戰開打以來保持低調，持續勤走基層，平安夜太平區宜欣國小附設幼兒園兩個班60名兒童到何欣純位於太平區的服務處報佳音，她特別等在服務處分送小朋友爆米花。

而莊子富則舉辦「韓國瑜莊子富聯合造勢大會」，為了下架民進黨，換掉罔顧民意的政府，地方大老前立委顏清標、陳傑儒、江連福、前議長張清堂、林敏霖、議員李麗華、賴義鍠、近30位的里長，還有各社團的領導人齊聚台上，展現地方前所未有的大團結。

其中謝龍介擔任特別來賓開講，讓現場近兩千位鄉親朋友迴響熱烈，現場笑聲、凍蒜聲不斷，大家一起喊出「翻轉台灣，台中有富」。

(中時 )