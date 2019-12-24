2020總統大選進入最後衝刺，蔡英文總統透過青年部直搗韓國瑜所在的高雄，今天呼籲年輕人站出來加入她的「英眼部隊」，她說，目前高雄英眼部隊的報名率是全台最高，但還有許多投開票所沒有報票員，希望高雄的熱血夥伴可以繼續加入，

蔡英文本月初在社群之夜活動中公開呼籲支持者加入「英眼部隊」，預計募集1萬7千名志工，參加明年1月11日大選的報票部隊，強調這是台灣總統大選首次有這樣大規模的報票活動。

距離總統大選只剩最後18天，目前連江縣的10個名額「英眼部隊」搶先達標，蔡英文也呼籲台灣各縣市趕緊動起來。

蔡英文今天在臉書表示，謝謝高雄的年輕人！「今年的選舉讓人格外感動的是，很多年輕人走出來在街頭上為我們發聲」。

她說，年輕人的熱血與行動力，一直是台灣進步的力量。高雄年輕人走入興達港，用清晰堅定的聲音呼籲高雄的好朋友，一定要記得回家投票。「謝謝你們為台灣站出來！」

除了返鄉投票外，她也要邀請大家加入英眼部隊！ 蔡英文強調，目前高雄英眼部隊的報名率是全台最高，但還有許多投開票所還沒有報票員，「希望高雄的熱血夥伴可以繼續加入英眼部隊，為台灣投票，為我報票！」

(中時 )