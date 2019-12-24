喜迎一年一度的耶誕節，台中市第四選區（西南屯區）立委候選人黃馨慧特別印製耶誕卡片提供民眾索取。黃馨慧表示，圖片設計用耶誕盒子堵住中火煙囪，代表未來若有機會進入國會為民服務，第一件事要加嚴修改《空汙法》，送給民眾呼吸一口好空氣，很多選民到競選總部索取，互道「耶誕節快樂！」洋溢歡樂氣氛。

有溫度的耶誕節卡片！黃馨慧說，耶誕節圖片設計中，用耶誕禮物盒子堵住中火煙囪，正代表台中人不該被迫忍受中火燃煤發電再北送、南送，自己未來若進入國會，一定加嚴修改《空汙法》，降低中火超額燃煤造成空汙，照顧民眾及下一代健康。

為改善台中市空汙問題，黃馨慧為市民發聲，她也質疑，鄰近韓國可以為減少空氣汙染，預計明年2月前關閉14座燃煤電廠，為何中火不但不汰舊1至4號機組，還要再加裝2新機？為何中火堅持要有10％、約100萬公噸「寬容量」？民進黨力推「非核家園」政策，卻要中部人用肺發電？

黃馨慧強調，國人愈來愈重視耶誕節，傳統賀卡被電子卡片、貼圖取代，以往連夜趕寫賀卡寄送給朋友的情形不再，今年特別印製耶誕卡，不但讓五、六年級生重溫舊夢，讓收到卡片的親朋好友感受到祝福溫度，很多市民到競選總部索取耶誕卡，也祝福黃馨慧高票當選。

(中時 )