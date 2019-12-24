日盛投信今（24）日表示，中國總理李克強日前表示，中國將進一步研究採取降准和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解，降準預期再現，由於時序臨近春節，市場資金需求量大，降準可向市場釋放充足流動性，滿足春節前的資金需求高峰，降低市場對流動性擔憂，為股市提供有效支撐力。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，除了滿足春節取現流動性需求外，降準可向銀行釋放低成本的中長期資金，有助於降低銀行資金成本，從而帶動LPR報價和貸款實際利率的下降，達到降低實體經濟融資成本的目的。此外，配合明年初第一季專項債集中發行，需要大量資金支援，降準利於為銀行信貸投放和地方債發行提供充足的流動性。

黃上修指出，美中第一階段協議大勢底定，加上後續人行降準與專項債發行預期，風險性資產將持續受惠內部政策調節，有利中國股、匯資產表現，上週A股市場實現3周連陽，上證綜指重回3,000點上方，成交較前期明顯放大，A股融資融券餘額時隔近兩年再度回升至1萬億元人民幣以上，前述指標變化均表明投資者情緒處於持續改善的過程中，對中長期中國股市看法相對積極。

(工商 )