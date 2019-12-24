義大利歌詩達郵輪公司「歌詩達新浪漫號」，今(24)日首航台中港，耶誕佳節前夕台中港喜迎貴客，中市府觀旅局副局長陳育正、彰化縣政府副縣長洪榮章及台中港務分公司副總經理陳武藏等代表共同歡迎港澳貴賓，並辦理迎賓表演、小旅行遊程及接駁專車等服務，讓1,400名港澳郵輪旅客抵台就充分感受到台中的熱情與魅力。

台中市長盧秀燕表示，平安夜迎接國際觀光郵輪「歌詩達新浪漫號(COSTA NEOROMANTICA)」首航台中，市府把握機會向港澳旅客宣傳「2020台灣燈會」已熱鬧開展，歡迎旅客規劃再訪行程前來台中賞遊，持續將台灣燈會行銷到國際市場，也期許藉此提升台中觀光景點國際吸引力、爭取更多的國際郵輪赴中台灣觀光旅遊。

「歌詩達新浪漫號」船長為221公尺、總噸位為5萬7,000噸，容客量達1,800人。本次航程由香港專業旅運包船，自12/21由香港啟程，12/24停靠台中，為中台灣帶來1,400名旅客及600多名船員前來觀光，其中包含1,300名團體旅客及700名的自由行旅客。

台中市觀旅局長林筱淇指出，歌詩達新浪漫號靠泊台中港，團體旅遊行程將造訪台中彩虹眷村、國家歌劇院、草悟道、七期商圈及審計新村等中台灣知名景點賞遊購物，為地方觀光產業注入活水。市府特別商請台中港務分公司開行碼頭-旅客中心接駁專車，除服務自由行旅客外，600多名船員能輕鬆至購物景點參觀，提供國際郵輪旅客友善觀光行程，促進國際郵輪帶動遊客購物消費的經濟效益及商機。

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