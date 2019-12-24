養樂多燕子隊今（24）日與看板球星山田哲人完成談薪，山田獲得加薪7000萬日圓，成為隊史第1位不含洋將在內的日籍「五億男」（新台幣1億3965萬元）。

山田哲人今年打擊率2成71、全壘打35支、打點98分、盜壘成功33次，獲選中央聯盟「最佳九人獎」（二壘手）。生涯第4次達成單季全壘打、盜壘成功「30-30」紀錄，且跨季連續38次盜壘成功、單季連續33次盜壘成功，都創下日職新紀錄。

由於山田哲人本季的打擊率只有2成71，未能第4度達成單季「打擊率3成-全壘打30支-盜壘成功30次」紀錄，為此山田感到不甚滿意；加上今年養樂多在央聯墊底，凡此都讓他覺得有所遺憾。

山田哲人最膾炙人口的紀錄是2015年、16年連續2季達成「打擊率3成-全壘打30支-打點100分-盜壘成功30次」紀錄，2015年並獲選央聯年度MVP。

27歲的山田哲人在日職一軍已打了8年，明年球季中就可取得國內自由球員（FA）的資格，他表示這件事對職業選手而言非常重要。至於明年球季結束是否挑戰大聯盟？他表示，這確實很有想像空間。事實上，養樂多曾提出複數年合約，但山田選擇只簽1年，應該是另有盤算。

(中時 )