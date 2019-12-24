鄭朝方推出運動風的「堅定新方向時尚運動毛巾」和「運動脖圍」競選小物。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣第二選區民進黨立委候選人鄭朝方，推出運動風的「堅定新方向時尚運動毛巾」、「運動脖圍」等競選小物，2020元旦將在縣府廣場前馬路加開「運動方城市」，透過活動帶給縣民「健康、樂活」的新年禮物。

鄭朝方表示，推出的運動毛巾及脖圍是以實用為取向，大小朋友透過「運動方城市」活動學習「拉筋毛巾操」，可解痠痛疲勞感，並達到增強肌力、代謝排毒及塑身美體效果。而脖圍可當頭飾髮帶、面罩或頭套，防風又保暖。

鄭朝方指出，上月底在竹東舉辦首場「運動方城市」活動大獲好評，元旦的活動是全齡都可參加，並將規畫首投族的特別版競選小物，號召首投族站出來。

「運動方城市」是全新型態的鄭朝方「方城市系列活動」，鄭朝方說，現今社會運動風氣盛行，運動不但能使人忘憂，對健康也有好處，透過「運動方城市」希望能讓縣民都有機會培養良好運動習慣。

鄭朝方說，許多鄉親反映運動場域和生活環境等問題，他因此提出「積極爭取溪南地區國民運動中心，增加室內運動空間」、「強力爭取以生態工法打造竹北24小時城市運動光廊」、「爭取優化竹東河濱生態運動公園」等政見，提供縣民更良善的運動環境，讓鄉親的日運動不再是難事。

(中時 )