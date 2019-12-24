民進黨立委候選人高嘉瑜日前與鴻海創辦人郭台銘暢談育兒政策並合影，引起民進黨支持者不滿，連綠營北市議員梁文傑也在臉書說無法了解為何找郭相挺，外界解讀是想拉攏藍營選票。而高的舉動也引發前總統陳水扁不滿，直言他從政這麼久，從來沒有看過像高這麼不要臉的候選人！

陳水扁今在臉書「新勇哥物語」中發佈影片，影片上直接以「高嘉瑜為了立委選舉，可以這麼不要臉嗎」為題，表達他對高舉動的嚴重不滿。阿扁直言，他從政這麼久，從來沒有看過像高這麼不要臉的候選人，當然這樣說有些嚴重，但是真的連民進黨員都不想要投給高嘉瑜。

阿扁更表示，高嘉瑜代表民進黨參選立委，為了選舉利益，竟然會找全台首富、大中國主義者、初選輸給國民黨總統候選人韓國瑜、願賭不服輸、完全沒民主風度的郭台銘來替她背書，要來一場挺韓和非挺韓陣營的大對決。

阿扁直言，郭台銘本來要和台北市長柯文哲合作，但後來卻跑來跟親民黨主席宋楚瑜合體，郭可以依照局勢不同，跟國民黨、親民黨、柯文哲、宋楚瑜合作，請問這樣的人有什麼原則？但高嘉瑜竟然跑去跟郭台銘合作，只為要拿郭粉的票，難怪連民進黨台北市黨部主委陳正德也看不下去，當初好不容易才彌補高和民進黨的關係，但高現在卻這樣做，「那她就要為自己的策略負起責任」！

(中時電子報)