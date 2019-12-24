國民黨不分區立委候選人謝龍介（左）24日下午為黨籍立委候選人陳學聖（右）站台。（賴佑維攝）

國民黨不分區立委候選人謝龍介24日下午為黨籍立委候選人陳學聖站台，謝龍介表示，總統候選人韓國瑜當選沒問題，但是國民黨立委也要過半，才不會「令不出總統府」，呼籲支持者踴躍投票。

陳學聖台上致詞時說，只要是韓國瑜的兄弟，就會得到大家相挺，大家都是一家人，歡迎有兄弟在這裡、大家情義相挺。也感謝謝龍介站台，催出選票。

謝龍介表示，民進黨當選後，養了800多隻肥貓，如網軍楊蕙如3年來拿了政府標案、補助案，平均1天可以拿15萬元，而民進黨副祕書長林飛帆1個月僅9萬元，都要抱不平。

謝龍介也說，韓國瑜要當選，在他了解是沒什麼問題，但是票要催出來。他強調，如果韓國瑜當選，國會卻沒過半，韓國瑜會「令不出總統府」。如果國會過半，韓在總統府才不會孤單。

針對法官反彈監察委員陳師孟，謝龍介說，台灣可貴在於民主制度，而身為監察御史，如果用意識形態，甚至於威脅法官自由心證的時候，那就是讓民主受到迫害。謝說，陳師孟這樣的作法對民進黨沒有幫助，但國民黨不至於為了贏得選票，而讓他破壞台灣民主憲法。這樣只會變成贏得選票，但人民對司法沒信心、司法官也對獨立審判沒信心，我們就會變成破碎的國家。

(中時 )