蔡政府去年拍板要幫警消加薪，如今大選在即，也希望多宣傳，拉攏警消票源。不過，中華民國退警總會長耿繼文今天在臉書發文質疑，選舉到了，這時政策買票嗎？難道是選情緊繃？還是選情不樂觀嗎？直呼這是施以小惠，要蔡政府「麥擱騙啦！」

耿繼文在臉書po文，附上日前內政部發函給警政署的公文，內容大意如下：一、依據行政院新聞傳播處108.12.09日函示，請配合推廣「幫警、消、海巡人員加薪」政策文宣。二、為反映警、消、海巡人員的辛勞，政府提高薪資俸額上限，每月多1370元上限…，讓警消人員多些保障。三、請配合網站首頁、臉書、出版品、社群網站等文宣通路，加強露出加強傳播效果。

耿繼文批評，此件公文透露出蔡英文政府明知警消人員最危險最辛勞，對警消人員的退休金砍得沒道理，卻厚臉皮的講：「讓警消多些保障」？這分明是怕在職警消跟退休警消一樣票投韓國瑜，所以趕快加強文宣說要加薪。

耿還表示，民進黨政府選前搞的蒙騙伎倆以為有用，但蔡英文總統忘了，警、消、海巡人員不是小孩子，不是白痴，區區1千多元的加薪哪比得上每月被砍的2至4萬元？她哪知警、消、海巡人員要的是公平合理的退休保障制度，而不是妳博士論文都說不清楚的小恩小惠。

耿說，大家都在公門，豈不知加這點不痛不癢的錢（趕不上物價上揚），是選舉時的撒錢文宣？先騙到選票再說，等選舉完，蔡說不定又會說她曾說過的話：「國家財政困難，請軍警公教共體時艱」，不是嗎？

立法院去年5月底三讀修正通過《警察人員人事條例》修正案，幫基層警消加薪，今年1月起調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，修正後基層員警每月約可加薪1370元，未來共有約6萬6000人可受惠。

內政部當時估算，修法後第一年約有2萬8000人受惠，3年內共有3萬8000人可受惠，超過半數基層員警，未來共有約6萬6000人可受惠。但因服務年資問題，仍引來多數人「看得到、領不到」的抨擊。

(中時 )