印尼東爪哇發生了一件變態的侵犯事件，有一名繼父趁著妻子參加可蘭經誦讀班時，性侵了自己的大女兒。事後因為大女兒懷孕，此事才曝光。男子遭逮捕後，坦承犯行，根據印尼法律，他將面臨5年到15年不等的刑期。

據《Tribunnews》報導，這名狼父的名字縮寫為SP，現年43歲。他遭控於去年4月趁老婆外出參加誦經班時，以替女兒「檢查處女模是否破裂」為由，強行侵犯13歲的女兒小A。根據報導，SP會趁著妻子每個星期五參加誦經班時性侵大女兒，並將體液射進女兒體內，最終導致小A懷孕。，

在被警方逮捕後，SP在警局聲淚俱下地表示「我錯了，我的孤獨找了錯誤的出口」。目前小A已經懷孕7個月，在遭侵犯期間，SP一直以金錢和換新手機為由誘拐繼女與他發生不正當關係。目前SP恐將面臨5年到15年不等的刑期。

(中時電子報)