英國今年脫離歐盟的曲折過程加劇了內部分歧，白金漢宮今天表示，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於今年耶誕演說中，強調和諧與和解的價值。

93歲的伊麗莎白二世將透過電視轉播發表耶誕演說，白金漢宮（Buckingham Palace）先公布兩則簡短摘錄，其中一則女王提及第二次世界大戰諾曼第登陸（D-Day）75週年，另一則講到耶穌一生及和解的重要性。

沒有跡象顯示女王是否會提到王室在2019年發生的難堪議題，特別是次子安德魯王子（Prince Andrew）據傳曾與被控仲介賣淫的美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密。

白金漢宮今天公布的摘錄中，女王提及諾曼第登陸說：「在這場決定性戰役75週年，各方展現真正的和解精神，過去原本是不共戴天的敵人，齊聚在英吉利海峽兩岸友好地紀念這場戰役，拋下過去的分歧…」

女王還表示：「願意放下過去的分歧並一同往前邁進，我們向曾經付出龐大代價才贏得的自由及民主致敬。」

至於和解的部分，女王會談到「基於信仰和希望的小小步伐是如何克服長期存在的差異和深層分歧，進而帶來和諧及諒解…」

她還強調：「當然這條道路並不總是平穩，今年有時候可能感到相當顛簸，但小小步伐依然可以改變世界。」

(中央社)