伊朗總統羅哈尼昨天在德黑蘭與印度外交部長蘇杰生會面，雙方同意加快連接伊朗戰略港口查巴哈港及阿富汗邊界附近薩赫丹巿的鐵路興建，促進區域貿易，突破美國制裁。

綜合官方的伊朗通訊社（IRNA）和印度媒體今天報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨天在德黑蘭接見來訪的印度外交部長蘇杰生（S Jaishankar）時指出，伊朗與印度有著兄弟般的關係，面對美國單方面制裁的壓力愈來愈大，雙方應該加強這種關係。

羅哈尼又提到，應加快連接查巴哈港（Chabahar Port）與薩赫丹市（Zahedan）間關鍵鐵路的發展，這有利於區域貿易發展。

蘇杰生則回應說，加強雙邊銀行間的關係將可使雙邊經濟合作受益，且加快印度與伊朗在伊朗的聯合計畫推動。

在與伊朗道路暨都市發展部部長艾斯拉米（Mohammad Eslami）會面後，蘇杰生推文說，他與艾斯拉米評估了交通連結計畫的進展，重申雙邊加快腳步的決心。

蘇杰生22日的另一則推文則說，他與伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）主持印度與伊朗聯合委員會會議，獲得豐富成果，除審查雙邊合作的整個範圍，也同意加快查巴哈港計畫的腳步。

他又強調，印度與伊朗會在共同利益上加強合作。

雙方的聯合聲明中，對查巴哈港沙希德貝赫什提碼頭（Shahid Beheshti Terminal）投入使用的進展感到滿意，並認為這個港口將有潛力成為印度次大陸、伊朗、阿富汗、中亞和歐洲間的門戶。

印度次大陸（Indian Subcontinent）包括印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹和斯里蘭卡。

為與中國「一帶一路」抗衡，印度在取得伊朗戰略港口查巴哈港經營權後，正圍繞著伊朗希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchistan）查巴哈港發展一條交通運輸走廊，以進入阿富汗和中亞市場。一旦這條走廊完成，將促進伊朗、印度與阿富汗及中亞的貿易。

不過，在美國對伊朗實施制裁下，印度興建查巴哈港到薩赫丹市的鐵路計畫遭受打擊。

伊朗正希望透過與印度的合作，尤其是查巴哈港計畫的建設，以突破美國制裁，促進與周邊地區的貿易。

印度與伊朗關係向來緊密，伊朗是印度前三大石油供應國之一，直到美國施壓下，印度才停止向伊朗採購石油，但也造成印度燃料成本增加，正向美國交涉。

(中央社)