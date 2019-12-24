高精密零組件廠—英濟(3294)積極擴建大陸以外生產據點，效益可望自明年顯現，在耳機及網通相關產品出貨成長，以及新產能挹注下，英濟預估，明年業績會比今年好，今天股價逆勢漲停作收，為2019年3月21日以後新高價。

過去英濟主要生產據點在大陸，為因應供應鏈移轉，英濟在台灣嘉義、馬來西亞及墨西哥建廠擴產，全球化佈局可望在明年正式完成，其中英濟台灣廠除全產能協助既有客戶5G相關產品開發與量產外，亦於嘉義民雄購地擴廠，預計明年第1季正式投產，未來嘉義廠將以生產3C及5G網通設備產品為主，公司將分三年逐步擴增產能，預計產能將達目前台灣廠區三倍以上。

在馬來西亞廠及墨西哥廠部分，英濟馬來西亞廠規劃以生產滑鼠產品為主，預計於2020年第1季正式投產，除初期具備、染色、射出成型、初階組裝與模具維修服務外，後續也將導入噴漆與印刷製程，未來也將開發當地客戶，站穩東南亞製造產業聚落；至於成立於2016年的英濟墨西哥廠在持續優化營運流程下，目前已近單月損益兩平，未來除配合既有客戶於墨西哥組裝之生產需求外，亦將藉助墨西哥地理、關稅協議優勢，在既有消費性電子客戶產品線外，開發更高精密度要求的歐美醫療器材、車用、航太客戶及耳機塑膠件產品。

英濟第3季稅後盈餘達7097萬元，單季每股盈餘為0.54元，累計前3季為762萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.06元，累計前11月合併營收為45.72億元，年成長3.7%，英濟表示，明年業績會比今年好。

(時報資訊)