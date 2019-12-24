新竹市長林智堅（右起）繼15日來台中力挺第四選區民進黨立委候選人張廖萬堅，再度現身與張廖萬堅合拍影片，籲選民支持張廖萬堅。（盧金足攝）

台中市立委第四選區（西南屯）選情激烈，民進黨立委候選人張廖萬堅接連請出縣市首長站台，從桃園縣長鄭文燦到屏東縣長潘孟安，24日發表新竹市長林智堅推薦影片，強調張廖萬堅在地經營超過20年，推動地方建設、爭取學童權益、關注體育發展不遺力，這支「智堅挺萬堅」影片，兩名型男上陣也創造吸睛效果。

「五星市長」三連霸的新竹市長林智堅，與同為「孩子王」的張廖萬堅錄製影片，推薦同樣關注親子議題的張廖萬堅，肯定他是專業、會做事的立委。

林智堅將新竹市打造為兒童城市，實施4歲幼兒學費補助措施，改建全市22座公園成為特色公園，並朝一區一親子館、增設公托的方向努力，施政滿意度連三年獲評為「五星市長

」。繼15日來台中力挺張廖萬堅，再度現身與張廖萬堅合拍影片，籲選民支持張廖萬堅。

林智堅在推薦影片表示，張廖萬堅對台中的建設、孩子的教育、棒球運動的支持都非常的用心，且在地服務超過20年，是非常專業、會做事、非常實在的立委，希望台中的選民一定要在1月11日集中選票，讓張廖萬堅留在立法院。

張廖萬堅說，盼透過影片爭取選民認同，接下來會陸續推出各方好友推薦影片，不論是名人或是素人，都是來挺真正會做事的立委，讓好人才能夠續留國會、為民服務。

張廖萬堅細數立委任內的成績單，爭取西南屯校園建設超過60案，總經費超過3.35億元，募書贈書超過2萬本，定期辦理親子藝文活動，推動基層棒球超過20年，希望超越藍綠、用心問政方式，獲得選民的認同。

(中時 )