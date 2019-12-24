張庭未PS圖曝光。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

49歲女星張庭出道30年，過去她以《太陽花》、《罌粟花》等走紅，5年前復出《武媚娘傳奇》也獲得不少人氣，她和林瑞陽結婚9年，育有一兒一女。最近網上流出張庭參加活動，被網友拍下未PS的「生圖」，可見她皮膚依舊光滑，招牌大眼與酒窩都沒變樣，網友紛紛稱讚她果真是美魔女。

張庭本來是一名幼稚園老師，17歲時被星探相中出道，因她活潑逗趣的表演風格，被封為「女周星馳」，近年她則和老公林瑞陽將事業重心移往大陸，夫妻倆靠保養品牌賺了1500億身家，外傳公司每月至少得發出12億台幣薪水，去年更以96億台幣獲得大陸繳稅王。

微博上今熱傳，張庭最近穿了一襲黑色薄紗禮服出席活動，從未PS的照片看來皮膚仍十分緊緻，不愧當年酒窩美女封號，其他網友說：「把老公熬成奶奶的女人」、「本來就是長得童顏的樣子」、「真的強」、「小時候的女神都不會老」。

(中時電子報)