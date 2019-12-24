後龍鎮公所印製特色桌曆，按月呈現後龍鎮特色景點活動及農特產品。〔謝明俊攝〕

後龍鎮公所印製特色桌曆，6月正是知名的後龍西瓜節。〔謝明俊攝〕

今年即將結束，後龍鎮公所為了迎接明年到來，特別印製一份名為「後龍好日子」的特色桌曆，依照後龍鎮的知名景點及各季節的農特產品，按月安排，例如：6月份的西瓜節，9月份的石滬節…等。不僅希望大家一年365天都是好日子，也隨時提醒民眾每個月都可到後龍觀光遊樂吃美食，保持一年的好心情。

後龍鎮公所這次印製的2020年特色桌曆，主題訂為「後龍好日子」一方面是取閩南語諧音的「好」，也引用文 單字的「hold」來點綴主標題，而hold也有保持的意思，所以希望大家一整年裡都能維持好心情好運勢，1年365天都是好日子。

桌曆分成12個月分，每個月都用後龍在地最有特色的觀光活動、農特產品以及重要施政貫穿，例如：2月份後龍廟口好日子，〔後龍攻炮城〕、6月分的後龍西瓜節、11月分的後龍冬糧好日子〔甘藷花生節〕…等。民眾可根據桌曆記錄的每個月的特色觀光景點或是農特產品，前來後龍享受樂活遊以及美食。

(中時 )