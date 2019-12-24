包括台灣在內的外國旅客喜歡到日本租車自駕遊，但由於不懂日本的交通規則，近來肇事案件頻傳，至2018年的5年內，北海道達72件，沖繩達189件，其中不乏台灣遊客肇事案件。

日本租車協會指出，2018年度外國旅客在北海道租車的件數共9萬5155件，較2017年增加了1萬519件。以國別來區分，南韓最多，達2萬2335件；香港1萬9720件；台灣1萬8857件。

《讀賣新聞》報導，光是北海道，2014年至2018年外國旅客租車出車禍的件數共72件，其中大多是因為不懂交通規則。今年11月7日在上富良野町的十字路口，台灣男性遊客駕駛著租來的箱型車與大卡車相撞，這名35歲駕駛向警察表示，自己有遵守紅綠燈號誌，但不知道地上「止」的標誌是要暫時停車的意思。

這起車禍造成車上的男性駕駛及親友共7名男女受輕重傷，男性駕駛的35歲妻子頭部重創，生命垂危。

今年3月在占冠村的道東自動車道上，也發生台灣遊客駕駛的車子撞到馬路側的路緣石，又衝進對向車道與除雪車相撞的事故，造成男性駕駛和同車的女性朋友分別受輕重傷。這名駕駛表示，他以為側邊的車道也可以行駛。

北海道警方為了讓外國旅客瞭解日本的交通規則，與東日本高速公路北海道分公司製作了透明檔案夾，上面印著用英文介紹「禁止進入」、「暫時停車」等交通標誌，在新千歲機場周邊的租車店免費贈送。

(中時電子報)