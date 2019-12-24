國民黨總統候選人韓國瑜在寶寶爬行比賽中抱女嬰，衍生出一連串事件造成輿論軒然大波，不僅韓國瑜本人受到抹黑、傷害，女嬰及其父母都是受害者，對此，韓國瑜今日在臉書上發文表示，他為近日來媒體對他們一家造成的困擾致歉。

韓國瑜表示，台灣的出生率排名是目前全世界最低的，在我們這個最應該照顧嬰兒、照顧孩子的國家裡，卻發生了昨天這樣遺憾的新聞：一個溫馨的嬰兒爬行比賽合照卻被政治操作扭曲成「擅自誘拐女童」、「不顧家長意志」、「不衛生」，然後遭人大肆做文章造成小女嬰父母的困擾。

在此，對小朋友的父母表示非常不好意思；韓國瑜表示，本來是開開心心來參加嬰兒爬行比賽，孩子卻遭到肖像權濫用、媒體騷擾等等風波，造成的困擾他深感抱歉。

「我們的媒體生病了」，韓國瑜沉重的說，媒體病到連國家未來棟樑的小嬰孩都可以拿來當成攻擊他的利器。這樣苦、悶、翻、亂的日子，還能忍受多久？還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？請對手、請媒體不要再擁抱陰暗面、不要再荼毒這塊土地了，好嗎？

文末，韓國瑜重申對女嬰一家的歉意，並再度宣告：「我韓國瑜寧可光明正大的輸，也不要卑鄙地贏！」

韓國瑜臉書。

(中時電子報)