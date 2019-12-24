經濟部長沈榮津今（24）日受邀出席台灣機械工業公會主辦台灣機械雲成果發表會，致詞卻對經濟部未來發展智慧機械雲策略及方向隻字未提，全場都在談美中貿易摩擦促成台商回流、根留台灣投資及中小企業三大投資總額達新台幣8,332億元等，以及台灣發展海上離岸風電而成為亞洲綠電發展中心，儼然成為蔡政府拚經濟的政令宣導。

倒是東道主台灣機械工業公會理事長柯拔希指出，經濟部將斥資新台幣12億元，每年投入3億元，預計4年，以需求端為出發，軟體應用APP均建置在智慧機械雲平台，讓業者支付2千元就可以下載使用。台灣機械以外銷為主，要與微軟及亞馬遜等公司對接連網，機械公會目標是以智慧機械驅動智慧製造，讓台灣機械產業再次偉大。

柯拔希指出，2018年是274億美元，年成長7％多，產值達1.18兆元，改寫歷史新高。2019年前11月出口值252億美元，年減8％，受中美貿易戰影響，各產業機械出口都衰退。短期比較辛苦，長期10～20年是有利的，對機械產業是千載難逢的機會。

柯拔希指稱，中美貿易戰促使許多企業從大陸外移到印度或越南等地設第二個生產基地，台商回流，都對設備仍有需求。最近中美貿易戰和緩，原本觀望也開始洽談訂單或恢復出貨，老齡化、少子化、智慧化及自動化等剛性需要也不會改變。政府將智慧機械納入五加二創新產業，機械及資通訊又是台灣產業兩強項，未來可期。

柯拔希指出，機械公會去年發布智慧機械產業白皮書，提出短中長期三大目標，短期希望新舊機台聯網，可視化、蒐集稼動率及異常監控等資訊。機械公會目前已開發出SMART BOX，萬機聯網上雲端，台灣機械業今年九月參加歐洲工具機展，所有參展廠商都展出智慧機械。

柯拔希表示，機械公會推動中期發展是要發展感測器及機械雲，長期是希望工研院等相關單位協助機械業打造工業等級的感測器及雷射技術的應用，藉此提高加工機度，縮短加工時間，這次公版機械雲發表就是呼應白皮書中的中期目標，透過軟體加強遠端服務、生產資訊蒐集及傳遞，故障預知排除等服務，目標就是要把台灣打造成為智慧機械王國。

柯拔希指出，經濟部計畫斥資12億元，每年花3億元，連續4年要發展機械雲，以共享經濟概念，用APP STORE概念，建置智慧機械雲平台，目前已有20個APP軟體上架。台灣機械以外銷為主，軟體要標準化、智慧化，介面要有國際觀。

經濟部長沈榮津致詞表示，美中貿易摩擦，台商重新檢討台灣生產基地布局，高階製造移回台灣，中低階移到東南亞，有台商投資保障協定國家會優先，先簽訂越南，上周又簽訂印度及菲律賓。

沈榮津表示，這波台商回台、根留台灣投資及中小企業投資三大投資總額8,332億元，政府這次對中小企業投資下很大功夫，政府幫中小企業負擔貸款年利率1.5％、業者負擔1.5％，中小企業投資額度從200億元目前暴增至300億元。台積電為了發展先進製程，也要投資2.72兆元。

沈榮津會後受訪表示，機械業除了機械精度外，軟體是最要的事情。公版機械雲透過法人開發，大家共用，廠商只需支付2千元費用，這是共有雲的好處，業者也可以用私有雲。先有平台，把模組開發出來，法人會以產業界需求為依歸，開發模組。

(工商 )