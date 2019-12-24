AI人工智慧、5G時代的來臨，智慧數據與高速運算等科技引領各種商業模式或營運模式的創新，廠商對於人才的需求也將與時俱進，相關領域人才將成為重點網羅對象。面對新的就業契機及挑戰，青年朋友可能擔心因技能不足無法搭上這一波熱潮，勞動部為協助青年因應未來產業技能需求，提升青年競爭力，引領進入具發展前景的產業，跨部會結合訓練資源，推動產業新尖兵職業訓練計畫，開辦五加二產業創新計畫相關課程，提供青年最高10萬元訓練費用補助，鼓勵青年勇於挑戰，順利取得進入該領域的門票。

依據去年15至29歲青年勞工就業狀況調查顯示，青年離開第一份工作的原因除了是想更換工作地點外，工作獲得的待遇、福利及工作前景等，也是青年朋友找工作時關心的重點。為了協助青年取得目前產業逐步發展之五加二創新發展所需相關技能，勞動部表示，只要是15至29歲本國籍、有訓練需求之待業青年，可申請參加產業新尖兵職業訓練計畫，透過相關專業課程的養成，提升職場競爭能力，為自己履歷加分，更容易獲得企業青睞，增加獲得一份好工作的機會。

勞動部表示，該計畫其目的在於強化青年職場所需知識及技能，以協助青年適應新形態企業或跨領域工作技能需求，成為重點產業轉型升級所需人才，以促進青年就業。

考量目的事業主管機關掌握產業發展趨勢，其轄下亦有兼具專業及訓練能力之法人機構，勞動部已洽請經濟部工業局、國貿局、資策會、工研院、外貿協會等共同合作，進行訓練資源有效串聯整合。為便利青年選擇課程，相關課程將持續於該計畫專網公告，預計有AIoT積體電路設計人才、Big Data巨量資料分析等課程，供青年查詢。

青年參加本計畫指定課程結訓且取得結業證書後，可獲得50％自付額訓練費用補助，最高補助7萬元；如於訓後90日曾就業者，則補助80％訓練費用補助，最高補助可達10萬元。

勞動部提醒有意參與計畫之青年，青年申請時，事先於登錄台灣就業通並完成「我喜歡做的事」測驗，以了解個人興趣，釐清參訓需求，再提出申請書並依訓練單位規定進行報名。另外，青年參訓後務必於開訓後10日內於線上回報，經過審核通過後方為完成申請程序。參訓後須取得結訓證書及保留繳費證明，作為之後申領補助之憑證。

(工商 )