美國傳將加大封堵大陸資通訊設備大廠華為，為降低風險，華為旗下海思14／16nm制程晶片則開始分流至另家大陸半導體廠商中芯國際，以降低風險。中芯H股受此消息影響，一度急漲近5％，最高來到11.48港元。截至收盤，中芯國際收在11.42港元，單日漲幅4.2％。

路透報導，美國商務部可能在2020年1月17日，將針對華為的出口管制源自美國技術標準從25％下調至10％，以全力中斷台積電等非美企業對華為供貨。台積電內部評估，7奈米源自美國技術比率不到10％，仍可繼續供貨，但14奈米將受到限制。

為此，華為旗下主力晶片廠海思加速將晶片產品轉至7奈米和5奈米先進制程，而14奈米產品，將更多的轉向中芯國際及台積電南京廠，以避開美方的限制。中芯國際目前14奈米月產能僅2,000到3,000片，但即使擴大到1.5萬片，仍無法滿足華為，預料中芯應會加速擴產。

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