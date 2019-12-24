大陸國家外管局副局長陸磊24日透露，外管局搭建的跨境金融區塊鏈平台將逐步擴大試點範圍，拓展區塊鏈技術在跨境融資、宏觀審慎管理的應用場景。

新浪財經報導，陸磊24日在北京舉行的「國是論壇2019年會」上稱，2019年大陸外匯市場供求基本平衡，總體呈現「四個穩」，即人民幣在全球貨幣中表現穩健平衡、國際收支基本平衡，外匯供求總體平衡，及國際儲備總量、結構、投向和回報自求平衡。2020年外匯體制改革的重心是守住面、突破點、把好線，要堅決打好外匯市場防範化解金融風險攻堅戰，切實維護國家金融體系總體健康，加快完善跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」管理架構。

陸磊表示，宏觀上要防止外部風險衝擊引發跨境資本異常流動，必須關口前移，必須更加精準地找到重要變量之間的必然關係，以市場化方式逆周期調節跨境資本的順周期波動；微觀上必須保持政策的穩定性、一致性和可預測性，嚴厲打擊虛假欺騙性外匯違法違規行為，維護外匯市場秩序。

陸磊指出，要繼續推進外匯供給側結構性改革，服務實體經濟，提升貿易投資自由化便利化。有序推進不可兌換項目的開放，提高可兌換項目的便利化水平。

(工商 )