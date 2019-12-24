瑞銀投信總經理焦訢24日指出，看好新興市場債券的投資前景，瑞銀投信將與上海商銀合作，於12月30日推出瑞銀2023至2025機動到期新興市場債券基金，當基金滿3年起只要年均報酬達5％時，便啟動提前出場機制，讓投資人擁有更高資金調度彈性。

焦訢表示，瑞銀集團其實早在2009年便於國際上發行目標到期債券基金，擁有逾十多年發行管理經歷，管理資產類型橫跨歐美到亞洲暨新興市場，主權債到公司債、投資級到高收益券，客戶從私人銀行客戶、法人到一般零售投資人皆有，操作管理資歷市場有目共睹。上海商銀資深副總經理林志宏則表示，瑞銀是全球極具影響力的私人銀行之一，在財富管理領域已經累積相當豐富的經驗，而瑞銀投信更是在集團當中扮演商品提供的重要角色，名聲卓著，而上海銀行則是超過百年歷史的績優銀行，擁有質優且精的優良客戶，相信我們二家企業的合作，推出瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金，必定能夠發揮各自所長，為客戶提供所需要的理財商品。

目前由於全球央行多採取寬鬆的貨幣政策，加上新興市場目前估值仍相當合理，這使得新興市場相關債券仍深受投資人追捧。

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金經理人鍾君長表示，相較成熟國家經濟成長不到2%，新興國家成長動能4-5%，新興亞洲動能更是強勁，即使面臨經濟有下行風險，但通膨也下滑之際，有利新興國家央行降低利率刺激經濟。

此外，新興市場債券相對成熟國家誘人，相較於美歐投資級債券殖利率在0.4％-2.9％之間，亞洲和新興國家主權債則是在3％-5.6%，新興公司債券殖利率可達7.1％，而亞洲高收債收益率還可達7.2％。當前全球低利率、中美貿易戰暫歇，成熟國家負利率債券多達14兆美元下，2020年全球資金積極覓尋出處，新興債市牛氣沖天，鍾君長認為，2020年新興債券會是投資人不可或缺的核心資產之一。

(工商 )