為抗議政府的空污防治未有效保護民眾健康，許多空汙施政至今仍無法兌現，中部基層醫師們今(24)日專程北上，與北部診所協會的白袍力量團結，於環保署前嚴正指出台灣燃煤電廠若不盡快脫煤，造成的空汙將繼續毒害中南部人民。

今赴環保署請願包含北部及中部醫師團體代表，包括中華民國診所協會全聯會、大台中醫師公會、新北市健保診所協會、台中市大肚山改善空污協會等多個團體，今集結環保署前，表示台灣空污防治最大的病兆是沒有以民眾健康為出發點，進行環境保護工作，導致如中火每2年淘汰一部燃煤機組的約定至今仍無法兌現，批台灣人的呼吸權何時才有真的保障？

中華民國診所協會全聯會表示，美國肺臟醫學會將燃煤排放的空氣汗染物視為毒氣，PM2.5的空污濃度沒有所謂安全標準，煤毒帶來世紀之毒如戴奧辛、多環芳香家族苯並比等，都全民健康的殺手，而且已有醫學證實，燃煤排放的PM2.5已造成骨質疏鬆流失和骨折等影響，已非常人認知中僅影響心肺功能，實在不得忽視。

環團再舉中火例子，減煤4成的約定已是台中人民受害30年後的政策，因此 「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例 」的4年減4成煤炭用量務必在2020元月依約落實，但日前中火放寬10％生煤用量，恐與民意相背，更無視人民對健康空氣的需求，應將PM2.5現行標準立刻從嚴制定。

空保處專委徐淑芷表示，減煤是環保署的職責所在，10％容許誤差在20年來都是法規所定，並非刻意放寬；中火自民國105年到107年煤炭用量從3萬8000噸減為2萬9000噸，因此在減煤方面和醫界是一致的，只是空污減量得一步步從源頭開始控管，且空汙相關修法需借重各方專業和聆聽民眾聲音才能有效推行，但操之過急很難在空污防制上達到立竿見影成效。

(中時 )