自稱死豬的監委陳師孟要約詢法官，引起司法界大反彈，行政院長蘇貞昌下午出席第19屆公共工程金質獎頒獎典禮受訪時說，如果監察、司法間有不同意見，可以好好商量定出一個制度會比較好。

英系監委陳師孟跨院際要查法官心證，認為判前總統馬英九無罪的法官唐玥可能有問題，此舉引發司法界憤怒，但陳師孟一點都不以為意，還撰文消遣法官。

蘇揆下午說，社會對監察權對司法的監督上限非常關切，如果監察司法間有不同意見，可以好好商量定出一個制度會比較好，作為行政院長他不宜評論司法或監察。

(中時 )